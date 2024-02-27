Прокуратура Новосибирска проверяет ликвидацию маршрута №317

В Новосибирской области закрыли маршрут №317 «р.п. Кольцово (мкр. Спектр) — М. Студенческая» спустя месяц после его открытия.

Последующее решение вызвало озабоченность у жителей сел Барышево, Двуречье и станции Издревая из-за ухудшения доступности общественного транспорта до Новосибирска и обратно. Прокуратура Новосибирской области начала проверку в связи с этим событием.

В результате принятых мер организован межмуниципальный маршрут №310 «Издревая-Кольцово-Двуречье», который был проверен сотрудниками прокуратуры на предмет соблюдения нормативных интервалов и обеспечения связи между указанными населенными пунктами. Прокуратура отмечает, что данный маршрут работает в установленных рамках.

Тем не менее, власти продолжают поиск нового перевозчика для маршрута №317 и пока не сообщили о точной дате возобновления его работы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отключили отопление в областной больнице и центре нейрохирургии.