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общество

В Новосибирске отключили отопление в областной больнице и центре нейрохирургии

Фото: Pexels.com

На левом берегу Новосибирска снова возникли проблемы с отоплением из-за дефекта на магистральной теплотрассе по улице Немировича-Данченко.

В результате этого отключения от теплоносителя остались без отопления несколько домов и медицинских учреждений, включая корпуса Новосибирской областной больницы и Федерального центра хирургии. Об этом пишет VN.ru.

Глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев заявил на оперативном совещании в мэрии, что к 14:00 планируется сужение зоны отключения. Работы по устранению дефекта продолжатся до 28 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске завершают последний съезд с четвертого моста через Обь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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