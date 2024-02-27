В Новосибирске отключили отопление в областной больнице и центре нейрохирургии

На левом берегу Новосибирска снова возникли проблемы с отоплением из-за дефекта на магистральной теплотрассе по улице Немировича-Данченко.

В результате этого отключения от теплоносителя остались без отопления несколько домов и медицинских учреждений, включая корпуса Новосибирской областной больницы и Федерального центра хирургии. Об этом пишет VN.ru.

Глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев заявил на оперативном совещании в мэрии, что к 14:00 планируется сужение зоны отключения. Работы по устранению дефекта продолжатся до 28 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске завершают последний съезд с четвертого моста через Обь.