В Новосибирске завершают последний съезд с четвертого моста через Обь

В Новосибирске завершается строительство последнего из трех съездов четвертого моста через реку Обь на правом берегу.

Планируется, что этот важный дорожный объект будет введен в эксплуатацию в конце лета. Группа «ВИС» сообщила, что на данный момент мост готов более чем на 80%, а число работников на объекте увеличивается. Сейчас в строительстве задействованы более 230 человек и 50 единиц техники.

Работы ведутся на транспортных развязках нового моста, в тоннелях под Транссибирской магистралью, на эстакаде основного хода и в пункте взимания платы. На правом берегу уже установили подпорные стены, выполнили работы по гидроизоляции бетонных поверхностей и установили парапетное ограждение. Часть работ возобновят после наступления теплой погоды.

Также на 114-метровом пилоне ведется монтаж оборудования системы аэросигнализации и молниезащиты. В тоннеле на левом берегу завершено обустройство постоянной монолитной отделки, а в тоннеле в створе улицы Станиславского закончены монтаж временной портальной рамы и бетонирование приемного резервуара.

Открытие нового моста в Новосибирске приведет к улучшению транспортной доступности, включая более удобный доступ из аэропорта Толмачево.

Ранее Сиб.фм сообщал, что группа «ВИС» нарастила количество рабочих на стройке четвёртого моста в Новосибирске.