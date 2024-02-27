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общество

Группа «ВИС» нарастила количество рабочих на стройке четвёртого моста в Новосибирске

Фото: Группа «ВИС»

На строительстве четвёртого моста через Обь в конце февраля 2024 года задействованы более 230 человек и около 50 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба подрядчика возведения объекта – группы «ВИС».

Работы активно ведутся на всех ключевых объектах мостового перехода, включая транспортные развязки, тоннели под Транссибом, эстакаду основного хода и пункт взимания платы. По данным компании, общая готовность переправы выше 80%. Однако, продление сроков строительства объясняется несколькими факторами, включая необходимость пересмотра проектных решений и получения одобрений от проектировщиков и госэкспертизы.

Вопрос финансирования также остаётся открытым, поскольку пока не решён вопрос об использовании средств, выделенных правительством РФ в качестве компенсации за увеличение стоимости капитальных затрат.

Группа «ВИС» сообщила о продолжающихся консультациях между концедентом и концессионером по этому вопросу. После завершения строительства жители Новосибирска смогут быстрее добираться с одного берега на другой на 30%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске администрация признала противопожарные меры малоэффективными.

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Игорь Кириченко
Журналист

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