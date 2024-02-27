В Новосибирске администрация признала противопожарные меры малоэффективными

Основная причина пожаров — неосторожность обращения с огнем.

В ходе аппаратного совещания, которое состоялось во вторник, 27 февраля, в мэрии Новосибирска, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко выразил озабоченность недостаточной эффективностью противопожарных мер, принимаемых городской администрацией.

Куценко отметил, что за последнее время на территории города произошло 29 пожаров, при которых погибло 11 человек. Несмотря на проводимые регулярные мероприятия, включая обходы, распространение информационных материалов среди населения и привлечение журналистов, результаты в предотвращении пожаров остаются недостаточными. Основной причиной происшествий, по мнению Куценко, является неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим Куценко предложил провести внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по итогам первого квартала 2024 года. Это предложение поддержал и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутат из Новосибирской области сообщил о смерти пострадавших в пожаре женщины с ребенком.