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общество проиcшествия

Сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске сотрудница автовокзала присвоила из кассы полмиллиона рублей.

Уточняется, что в период с сентября 2022 по январь 2024 года женщина работала старшим билетным кассиром и, используя служебное положение, похитила деньги предприятия.

Сейчас обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Напомним, что в Кемеровской области осудили машиниста электровоза за наезд на человека.

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Валерия Митрохина
Журналист

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