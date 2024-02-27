Суд в Новосибирске запретил депутату устраивать митинг в память Немцова

Депутат Горсовета Светлана Каверзина проиграла апелляцию о запрете проведения акции в память о Борисе Немцове.

Ранее депутату в администрации Новосибирска запретили проводить митинг, но акцию она попыталась отстоять в суде, который в итоге оставил решение мэрии в силе. В обосновании ответа пояснили, что Светлана Каверзина имеет отношение к деятельности экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ.

«Судебная коллегия определила решение Центрального районного суда Новосибирска от 26 февраля 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении регионального управления судебного департамента.

Ранее мы рассказывали, как Светлану Каверзину поместили в спецприемник из-за несогласованной акции.