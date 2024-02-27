В Кемерове помилованного убийцу студентки обязали выплатить ее семье 4 млн

Владислав Канюс, жестоко расправившийся со своей возлюбленной и избежавший длительного заключения, заплатит родным девушки 4 млн рублей.

26 февраля Ленинский районный суд Кемерово обязал судебных приставов возобновить исполнительное производство в отношении мужчины, убившего Веру Пехтелеву. Напомним, его приговорили к 17 годам заключения, но он отсидел недолго, меньше полугода, так как решил пойти в зону специальной военной операции и был помиловал, после чего в составе ЧВК «Вагнер» отправился на фронт. С передовой мужчина вернулся через шесть месяцев.

Далее приставы сообщили семье Веры Пехтелевой о приостановке исполнительного производства и прекращении списаний денег со счетов Канюса в рамках выплаты им компенсаций: по полтора млн рублей родителям и один млн дяде убитой.

Напомним, жертве Канюса было всего 23 года. Расправиться с ней изверг решил после ее заявления о разрыве отношений. Убивал Веру Владислав больше трех часов.