Очевидцы заявили о нападении на женщину в метро Новосибирска

На станции метро “Студенческая” в Новосибирске напали на женщину.
В Telegram-канале “Новосибирск в курсе” опубликовали видео, на кадрах которого заметно, как женщина лежит без сознания и в крови возле ступенек на станции метро “Студенческая”.
Одна из версий — на женщину напал с ножом неизвестный человек, другие же в комментариях пишут, что она поскользнулась и сильно ударилась о ступеньки.
В метрополитене Сиб.фм сообщили, что информация о нападении на женщину не соответствует действительности.
Напомним, что сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей в Новосибирске.