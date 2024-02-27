Очевидцы заявили о нападении на женщину в метро Новосибирска

На станции метро “Студенческая” в Новосибирске напали на женщину.

В Telegram-канале “Новосибирск в курсе” опубликовали видео, на кадрах которого заметно, как женщина лежит без сознания и в крови возле ступенек на станции метро “Студенческая”.

Одна из версий — на женщину напал с ножом неизвестный человек, другие же в комментариях пишут, что она поскользнулась и сильно ударилась о ступеньки.

В метрополитене Сиб.фм сообщили, что информация о нападении на женщину не соответствует действительности.

Напомним, что сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей в Новосибирске.