В Новосибирске назвали худшие психиатрические больницы

«АиФ-Новосибирск» опубликовал антирейтинг нескольких психиатрических больниц в городе, которые получили низкие оценки от пациентов на портале 2ГИС.

Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3 по улице Светлая, 86, получила всего 2,4 балла из 5 возможных. Пациенты жалуются на регистрацию и назначение неправильных дозировок препаратов. Также отмечается недостаточное внимание со стороны персонала.

Точно такую же оценку, 2,4 балла, получил филиал психиатрической больницы №3 на Красноводской улице, 36. Пациенты жалуются на случаи физического насилия как над взрослыми, так и над детьми, а также на недостаточное внимание к индивидуальным потребностям и состоянию пациентов.

Областная психиатрическая больница №6, расположенная на улице Тульская, 83, получила рейтинг 2,5 из 5 на основе 20 отзывов. Пользователи жалуются на неудовлетворительное обслуживание и процесс прохождения экспертиз, а также отмечают бездушное и предвзятое отношение со стороны некоторых врачей.

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