В Новосибирске поймали напавшего на женщину в лифте грабителя

В Октябрьском районе нашли грабителя, отобравшего у сибирячки сумку с деньгами.

В полицию потерпевшая обратилась 27 декабря прошлого года. Она рассказала, что в лифте одного из домов незнакомец выхватил ее сумку и сбежал.

Как 26 февраля сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области, подозреваемого нашли, им оказался не судимый ранее 32-летний местный житель. Деньги, лежавшие в дамской сумке, он потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что Кировский район Новосибирска стал лидером по количеству грабежей в 2022 году.