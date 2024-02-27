В Новосибирске поймали ЗИЛ с нелегальным торговцем бензина

Водителю за нелегальную торговлю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Спортивная муниципальные службы задержали автомобиль марки ЗИЛ, в котором осуществлялась незаконная торговля топливом.

Автомобиль был изъят и доставлен на специальную стоянку.

По данным муниципалитета, в 2023 году было зафиксировано 49 случаев изъятия канистр с бензином и автомобилей, занимающихся незаконной торговлей топливом на улицах Новосибирска. Было составлено 98 протоколов по данному нарушению.

За нелегальную торговлю топливом водителям грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска проверяет ликвидацию маршрута №317.