В Новосибирске разрабатывают умную кормушку для домашних животных

Искусственный интеллект поможет устройству распознать животное и подать нужное количества корма и воды.

Студентка Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разрабатывает умную кормушку для домашних животных, которая использует нейросети для определения нужного количества пищи и воды.

Полина Гуменникова отмечает, что большинство умных кормушек представляют собой отдельные устройства для кормления и поения животных. Однако её проект стремится к интеграции этих процессов в одном устройстве.

Устройство оснащено микрокомпьютером, который рассчитывает индивидуальные порции пищи для каждого животного и контролирует подачу воды в миску через соленоидный клапан. Нейросеть помогает также определить оптимальные временные интервалы для кормления.

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