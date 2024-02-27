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общество

В Новосибирске вернули владельцу из Приморского края украденные 100 тысяч рублей

Фото: скриншот из видео / МВД Медиа

Сотрудники полиции в новосибирском аэропорту Толмачево вернули потерянные 100 тысяч рублей жителю Приморского края.

Мужчина оставил сумку с деньгами в туалете, а затем обратился к правоохранительным органам после того, как не смог их найти. Благодаря видеозаписям с камер наблюдения полиция выяснила, что деньги взял транзитный пассажир, который был задержан по прилету в другой город.

В результате оперативных действий правоохранительных органов деньги были возвращены их законному владельцу. Фигуранту уголовного дела предъявлены обвинения по статье о краже. Однако его выпустили под подписку о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Новосибирском водохранилище у браконьеров изъяли более 12 километров сетей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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