В Новосибирске во время пожара спасли 18 жильцов дома

В Новосибирске на улице Добролюбова произошло возгорание в девятиэтажном жилом доме на пятом этаже.

Из-за сильного задымления жильцы этажей выше пятого начали задыхаться и обратились за помощью.

Сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и с помощью спасательных устройств и автолестниц эвакуировали 18 человек. Еще 25 жильцов самостоятельно покинули здание до прибытия спасателей. В результате пожара никто не пострадал.

Пожарные ликвидировали открытое горение за 25 минут. Внутри горящего жилища на момент возгорания не было никого. Причины пожара на данный момент выясняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура Новосибирска просит 15 лет для иностранца, жестоко убившего свою девушку.