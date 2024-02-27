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политика

В Новосибирске выбрали председателя комиссии по отбору кандидатов на пост мэра

Фото: правительство НСО

27 февраля в правительстве Новосибирской области провели первое организационное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы региональной столицы.

На заседании выбрали председателя комиссии, которым стал первый замгубернатора области Юрий Петухов, его заместителем назначили спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева, секретарем — начальника управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Новосибирской области Максима Зырянова.

Документы от претендентов на пост главы Новосибирска будут принимать с 1 по 15 марта — только в будни — с 9:00 до 17:00 по адресу: Красный проспект, 34, кабинет 341. Отбор кандидатур состоится 4 апреля.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске суд отказал в регистрации инициативной группы для референдума за выборы мэра.

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Галина Чебыкина
Журналист

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