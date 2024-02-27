В Новосибирске выброшенного в мусорку младенца забрала бабушка

Малыша, которого выбросила в мусор родная мать, отдали бабушке.

По информации «АиФ-Новосибирск», женщина не знала о беременности дочки. Специалисты опеки проверили условия жизни в квартире бабушки и решили передать ей на воспитание родного внука. Для мальчика оформили и свидетельство о рождении.

Напомним, новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете во время морозов в мусорный бак выбросила его мать. Мальчик выжил благодаря прохожему, который его вытащил из мусорки, и врачам, оказавшим ему всю необходимую медпомощь. Женщину, которая родила и попыталась избавиться от крохи, нашли, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.