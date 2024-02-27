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вчера 23:20
общество

В Новосибирске запустят горячую линию с департаментом энергетики

Фото: мэрия Новосибирска

Мэрия Новосибирска предупредила жителей о запуске горячей линии, которая будет работать с 14:00 до 15:00 часов 28 февраля.

Горячая линия принадлежит департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Жители смогут получить ответы на вопросы о бесплатной установке счетчиков воды.

В частности, они смогут узнать, возможно ли установить счетчики в их жилище, какие документы необходимы для бесплатной установки и можно ли проверить или заменить уже имеющийся счетчик. Муниципалитет подчеркивает, что данная услуга доступна только жильцам муниципальных квартир.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске поймали ЗИЛ с нелегальным торговцем бензина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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