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проиcшествия

В Омске молодой водитель умер за рулем трамвая

Фото: omskinform.ru

26 февраля 36-летний водитель трамвая скончался во время работы.

По информации РИА Новости, мужчине стало плохо, у него начались судороги, пассажиры вызвали скорую помощь. Но приехавшим на место медработникам осталось только констатировать смерть человека.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что возможной причиной гибели мужчины стали проблемы с сердцем, точную установит экспертиза.

В СУ СКР по Омской области в связи со смертью водителя трамвая организована проверка.

Ранее мы писали о том, что под Новосибирском тренер по боксу умер после драки с соседом. Похороны спортсмена прошли 26 февраля.

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Галина Чебыкина
Журналист

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