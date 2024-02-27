Житель Новосибирска отсудил у чиновников 185 тысяч за разбитую в яме иномарку

В Новосибирске администрации пришлось выплатить местному жителю круглую сумму за поврежденную на дороге машину.

Сибиряк на своем Porsche Cayenne влетел в дорожную яму длиной больше двух метров, шириной полтора метра и глубиной девять сантиметров. Автомобиль получил повреждения, на восстановление его, по подсчетам экспертов, потребовалось бы 172 тысячи рублей.

Дело рассматривали в Центральном районном суде, который встал на сторону владельца пострадавшей иномарки. В итоги с мэрии в пользу истца взыскали 184 тысячи 742 рубля.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске упавшая из-за ветра береза разбила машину.