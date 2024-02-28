Экс-депутат из Барнаула собирается пожаловаться на авиакомпанию “Победа”

После собственного дебоша на борту самолета авиакомпании “Победа” экс-депутат из Барнаула обратится в МВД и прокуратуру.

В Telegram-канале SHOT опубликовали версию Артака Махсудяна во время инцидента на борту самолета авиакомпании “Победа”.

Ранее было известно, что экс-депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ, члена комитета по аграрной политике Артака Махсудяна сняли с рейса из-за того, что он не смог пристегнуться ремнем у аварийного выхода. Также сотрудники авиакомпании уточнили, что он вел себя очень агрессивно и грубо выражался.

Однако, по его версии все было иначе. Артак поделился с SHOT тем, что специально купил дорогостоящий билет, чтобы лететь в комфорте, так как он сам довольно-таки крупного телосложения.

Вдруг к нему подошла стюардесса и сообщила, что лететь у окошка возле аварийного выхода он не сможет, потому что ему нельзя дать удлинитель для ремня. В ответ экс-депутат открыто начал возмущаться этим.

"Потом я ей сказал: "Пошёл вон отсюда! Иди на своё место! Я сейчас приведу себя в порядок, придёшь и проверишь", — поделился Артак.

Бортпроводница не вступала в дальнейший диалог с экс-депутатом и сразу же обратилась к командиру корабля, сообщив об инциденте. Однако Артак посчитал, что она это сделала, потому что была “любовницей” командира.

Экс-депутата сняли с рейса и только через несколько часов он смог улететь в Москву, но уже авиакомпанией S7.

Сейчас на авиакомпанию "Победа" Артак Махсудян собирается жаловаться в МВД и прокуратуру.