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общество

«Если отказывается работать, можно вырубить» в Новосибирске появилось объявление о «продаже мужа»

Фото: Нетипичный Новосибирск

Товар «почти» в идеальном состоянии.

В Новосибирске на улице наклеили объявление о продаже мужа. Фотографию с объявлением разместил паблик «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Продам мужа (можно в рассрочку). В идеальном (почти) состоянии. Если отказывается работать, можно вырубить, обратно включится сам», — говорится в объявлении.

Также в объявлении указан номер телефона «продавца». Кто именно решил так пошутить — неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском готовится к открытию молокоперерабатывающий завод.

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Игорь Кириченко
Журналист

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