Компанию из Новосибирска обокрали ее же сотрудники

Трое местных жителей в возрасте 25 и 29 лет, работающие в одной из телекоммуникационных компаний в Новосибирске, обвиняются в краже организации на 5 миллионов рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, два участника преступной группы начали действовать в июне 2022 года, используя различные методы, включая перехват денежных переводов и использование фиктивных переводов через служебные компьютеры.

Для совершения финального акта преступления в январе 2023 года они привлекли третьего участника, который имел доступ к помещению компании и отключил системы безопасности. В результате были похищены 165 сотовых телефонов и более 10 тысяч рублей наличных, общий ущерб превысил 2 миллиона рублей. Правоохранительные органы задержали подозреваемых в июле и феврале 2023 года.

В отношении них были предъявлены обвинения в краже с незаконным проникновением в помещение в особо крупном размере. Двое из них находятся под стражей, третьему назначен домашний арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.

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