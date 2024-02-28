В Новосибирске продолжает расти количество пожаров

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, за первые два месяца 2024 года число пожаров в городе увеличилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущем году произошло 266 возгораний, в то время как в 2023 году их было 212. Особенно заметно увеличение пожаров в частном секторе: 141 случай против 95 в январе-феврале прошлого года. Количество пострадавших также увеличилось, составив 27 человек в сравнении с 25 за аналогичный период прошлого года. Мэрия также приводит сравнительную статистику пожаров по различным категориям жилого сектора, отмечая увеличение числа случаев в многоквартирных домах, индивидуальных домах, надворных постройках и садоводческих товариществах.

Специалисты продолжают отмечать неосторожное обращение с огнём, а также нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей в качестве основных причин пожаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель, сбивший школьницу, предложил перевести её в военный госпиталь.