В Новосибирске водитель, сбивший школьницу, предложил перевести её в военный госпиталь

Сбитой на парковке Плющихинского жилмассива в Новосибирске 12-летней школьнице собрали деньги на лечение. Между тем, предполагаемый виновник ДТП предложил перевести девочку в военный госпиталь.

Сиб.фм рассказывал, как 18 февраля внедорожник буквально проехался по 12-летней девочке на улице Виталия Потылицына. 47-летний водитель покинул парковочное место, но потом неожиданно сделал резкое движение назад и сбил ребёнка — Катя оказалась под колёсами многотонной машины.

«Мне уже позвонил врач скорой помощи. Я быстро собрала документы, и мы поехали. Там стояло два экипажа полиции и виновник. Но я в ту сторону не смотрела, и сейчас не смотрю, пока ребёнок в реанимации», — рассказывала Сиб.фм мама девочки Елена.

Несколько дней за жизнь девочки боролись врачи. У Кати диагностировали перелом височной и затылочной части, ушиб лёгкого и переломы бедра, а также лопнула перепонка.

Родители старшеклассников школы №216, где училась девочка, собрали деньги на реабилитацию девочки и передали её маме 38 000 рублей. Сейчас жизни Кати ничего не угрожает, но реабилитация займёт несколько месяцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам предполагаемый виновник ДТП предложил помощь, но своеобразную.

«Он предложил перевести ребёнка в госпиталь, какой-то военный, к нейрохирургу. Сказал: "говорите, какие препараты нужны". Я ещё подумала: откуда в военном госпитале детский нейрохирург? Но наш доктор сказал, что ничего не нужно: дальше будет видно»,

— сообщила мать девочки Елена.

Мама Кати и другие родители школьников с МЖК боятся, что водитель отделается наказанием только в виде лишения прав управления транспортным средством. Сама проверка может тянуться и полгода.