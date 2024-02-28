Квартиру с сауной и выходом террасой на крыше за 35 млн продают в Новосибирске

Четырехкомнатная квартира продается в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук.

Объявление о продаже жилплощади за 35 млн рублей опубликовано на сайте N1.ru.

Площадь квартиры — 140 квадратных метров, в ней есть кухня-гостиная, отдельные комнаты и сауна, а на крыше дома — терраса для отдыха. В шаговой доступности станция метро «Заельцовская».

В здании имеется круглосуточная охрана и видеонаблюдение, МОПы и общественные пространства выполнены по авторскому дизайн-проекту, фасад украшен витражным остеклением и неоновой подсветкой. Предусмотрены двухуровневый подземный паркинг и закрытая детская площадка.

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