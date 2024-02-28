сегодня
28 февраля, 18:54
пробки
6/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 92.04 | eur 99.92
сегодня
28 февраля, 18:54
пробки
6/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 92.04 | eur 99.92
сегодня 18:00
общество

Новосибирские врачи спасли молодую пациентку с легкими, полными тромбов

Фото: Центр имени Мешалкина

Иркутская студентка, страдавшая от хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, прошла успешную операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина.

Эта молодая женщина мечтала о материнстве, но ее планы нарушал антифосфолипидный синдром, вызывающий проблемы с вынашиванием ребенка.

После множества диагностических трудностей, включая осложнения после перенесенного COVID-19, ей наконец поставили верный диагноз и провели операцию по удалению тромбов из легочных сосудов.

Эта процедура, известная как «легочная эндартерэктомия», требует искусственного кровообращения и длится около 8 часов. После операции пациентке необходимо будет принимать препараты, чтобы снизить риск тромбообразования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что гинеколог Фисюк предупредила об опасных симптомах во время беременности.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в