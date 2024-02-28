Новосибирские врачи спасли молодую пациентку с легкими, полными тромбов

Иркутская студентка, страдавшая от хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, прошла успешную операцию в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина.

Эта молодая женщина мечтала о материнстве, но ее планы нарушал антифосфолипидный синдром, вызывающий проблемы с вынашиванием ребенка.

После множества диагностических трудностей, включая осложнения после перенесенного COVID-19, ей наконец поставили верный диагноз и провели операцию по удалению тромбов из легочных сосудов.

Эта процедура, известная как «легочная эндартерэктомия», требует искусственного кровообращения и длится около 8 часов. После операции пациентке необходимо будет принимать препараты, чтобы снизить риск тромбообразования.

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