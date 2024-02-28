Под Новосибирском вице-мэр Бердска покинул свой пост

В Новосибирской области из администрации города Бердска ушел вице-мэр Владимир Захаров, который занимал свою должность почти шесть лет. Об этом сам чиновник сообщил в своих социальных сетях.

Он выразил благодарность коллегам за плодотворное сотрудничество.

«Спасибо всём, кто окружал меня, за совместную работу долгих 5 лет и 8 месяцев! Вы настоящие друзья и профессионалы!», — написал Захаров.

Владимир Захаров занимал должность заместителя мэра по городскому хозяйству, строительству и ЖКХ с 25 июля 2018 года. Теперь его обязанности ограничиваются только строительной сферой.

Чиновник не раскрыл информацию о своем будущем месте работы.

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