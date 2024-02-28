Садоводам Новосибирска рассказали о популярных для выращивания цветах

Дачникам Новосибирской области полюбились петуньи, розы и эустома.

О популярных растениях «АиФ-Новосибирск» рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. По ее словам, садоводы традиционно выращивают петунью, многие предпочитают розы.

«Сейчас новая популярная цветочная культура — эустома. Ее достаточно сложно выращивать в рассадном периоде, но и потом она тоже сложная», —отметила специалист.

Рискнуть вырастить эустому может только самый трудолюбивый и пытливый цветовод, добавила Шубина.

Ранее эксперты предупредили об ужесточении контроля за использованием удобрений с 2024 года в России. Согласно новому законодательству, важность правильного хранения минеральных и органических удобрений на даче стала приоритетной. Специалисты обращают внимание на соблюдение правил пожарной безопасности и расстояний между сооружениями.