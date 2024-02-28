Следком проверяет ДТП с маршруткой в Новосибирске, в котором пострадали 5 человек

Следственные органы СКР по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту сообщения СМИ о дорожно-транспортном происшествии 28 февраля в Октябрьском районе города.

В результате аварии пострадали пять человек. Их доставили в медицинское учреждение.

Следствие намерено выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить действия водителя маршрутного транспортного средства на предмет соблюдения правил перевозки пассажиров.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ, а также проверить действия водителя маршрутного транспорта на предмет надлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении Следкома.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутного такси.