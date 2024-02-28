Спортивного директора ХК «Сибирь» уволили из-за плохих результатов

Генеральный директор новосибирского хоккейного клуба объявил о прекращении сотрудничества с Сергеем Климовичем.

Руководство ХК «Сибирь» уволило спортивного директора Сергея Климовича, сообщил на итоговой пресс-конференции в среду генеральный директор клуба Кирилл Фастовский. Причиной стали неудовлетворительные спортивные результаты.

«Потому что эта история с четырьмя очками — это критично для клуба в плане результата сезона. Поэтому решили расстаться. Всё очевидно. Найти спортивного директора такого уровня и кругозора гораздо сложнее, чем найти хоккеиста», — прокомментировал решение Фастовский.

Страницу Климовича также удалили с сайта ХК «Сибирь»:

Гендиректор уточнил, что также идут переговоры с хоккеистами — речь идёт по большей части об ограниченно-свободных агентах.

Фастовскому задали вопрос о его планах по работе с хоккейным клубом, однако гендиректор сказал, что вопрос ещё не решён.

Сегодня Сиб.фм писал, что до конца рабочей недели могут принять решение об увольнении генерального директора хоккейного клуба «Сибирь» Кирилла Фастовского и спортивного директора Сергея Климовича после неудачного завершения сезона 2023/2024.

Уточняется, что после очередного проигрыша ни болельщиков, ни попечительский совет не устраивает то, что происходит в новосибирском хоккейном клубе.

«Сибирь» не играла в плей-офф в сезонах 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021. В предыдущие два сезона команда доходила до 1/8 финала. В 2024 снова не вышла в плей-офф, заняв 10-е место в конференции «Восток».