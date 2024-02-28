У самолета, выполняющего рейс Новосибирск-Норильск, ветром открыло входную дверь

У самолета «НордСтара» ветром открыло входную дверь в Норильске.

26 февраля Boeing 737 (RA-73255) авиакомпании NordStar выполнял рейс TYA 916 из Новосибирска в Норильск и у него открылась входная дверь из-за ветра.

По предварительным данным, самолет прибыл в аэропорт и в момент открытия входной двери подул сильный ветер, из-за чего произошло неконтролируемое открытие двери — в результате повредился ее гидравлический демпфер.

Борт временно отстранили от полетов, а после проведенных ремонтных работ, его допустили к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, что экс-депутат из Барнаула собирается пожаловаться на авиакомпанию “Победа”.