Участник СВО из Новосибирска купил жильё с новой мерой поддержки

Военнослужащий из Новосибирской области стал первым в России, кто приобрел квартиру по военной ипотеке. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Этот важный момент стал возможным благодаря участию в СВО. Приобретение четырехкомнатной квартиры в Новосибирске стало реальностью благодаря программе, которая насчитывает более 660 тысяч участников из всех ведомств.

Общий финансовый объем для поддержки военнослужащих в покупке жилья превышает 1,7 трлн рублей. Губернатор региона отметил успешную работу накопительной ипотечной системы для военнослужащих, которая функционирует почти 20 лет и способствует покупке жилья 95% военнослужащими.

Новосибирская область, являющаяся одним из лидеров использования этой системы, смогла приобрести около 10 тысяч квартир. Глава региона отметил, что многие семьи остаются здесь после службы, в силу привлекательности региона для переезда, и с удовольствием приобретают жилье.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Пушкин из-за хейта и угроз уходит из «тусовочной темы».