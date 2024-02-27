Новосибирский блогер Пушкин из-за хейта и угроз уходит из «тусовочной темы»

О решении полностью покинуть «тусовочную тему» Влад Пушкин сообщил 27 февраля в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее блогер начал требовать закрыть ряд баров в Новосибирске, где, по его мнению, мужчины наряжаются в женщин и делают прочие непристойности. В частности, речь идет про «Элтон» и «Небар».

После публикаций в соцсетях на Пушкина его подписчики обрушили шквал негодования, напомнив, как он сам тусовался — пил шампанское, стоя на коленях, обнимал друга ногами.

«Да, раньше я ходил в разные бары на тусы, но со временем и всеми этими событиями я осознал, что это не приносит на длинной дистанции ничего хорошего в мою жизнь, а лишь убивает драгоценное время», — оправдывается в последнем посте Влад.

Здесь же он отметил, что после видео с «Элтоном» получил множество угроз: одни обещают его избить, другие — убить. И не только блогера, но и его близких людей.

«Так вот, не надо вмешивать в это кого-то. Мои знакомые здесь совершенно не при чем. Теперь не стоит причислять меня к тусовочному движению, этот этап из моей жизни полностью ушел», — пишет Пушкин.

Как ранее писал Сиб.фм, один из учредителей «Элтона» Денис Шилов рассказал, что после истории в Красноярске, формат работы новосибирского клуба хотели пересмотреть.