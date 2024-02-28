В Кемеровской области насмерть разбился кузбасский бизнесмен

На горнолыжном курорте Шерегеш погиб кузбасский бизнесмен Пётр Рогалёв.

По предварительным данным, он управлял снегоходом вместе с другом на горе Зелёная. Об этом пишет Mash Siberia. Однако потерял контроль и перевернулся.

Свидетели происшествия немедленно вызвали спасателей, которые доставили пострадавшего в больницу. Рогалёв скончался от полученных травм. Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

Пётр Рогалёв был известен как местный предприниматель в сфере строительства и владелец компании «Инвест-Строй». С 2011 года его компания заключила государственные контракты на сумму 368,4 млн рублей.

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