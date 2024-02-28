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проиcшествия

В Красноярске женщина обвинила водителя BlaBlaCar в изнасиловании

Фото: Pexels.com

Девушка возвращалась из села Богучаны.

Полиция Красноярска начала расследование по факту заявления жительницы города, которая сообщила о нападении на неё со стороны водителя сервиса BlaBlaCar. Об этом пишет «МК в Красноярске».

По данным телеграм-канала Kras Mash и транспортной полиции, женщина возвращалась из села Богучаны, воспользовавшись сервисом поиска попутчиков. Заявительница утверждает, что водитель, подвозивший её на черном пикапе, сначала агрессивно вёл себя, а затем изнасиловал её, заперев в квартире. Полиция подтвердила получение обращения и проведение проверки по данному инциденту.

Информация о том, что женщина перестала выходить на связь после заявления, также поступила из источников Kras Mash. Однако полицейские пока не комментируют эту информацию.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области порезавшего таксиста экс-прокурора освободили из зала суда.

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Игорь Кириченко
Журналист

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