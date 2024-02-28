В НСО порезавшего таксиста экс-прокурора освободили из зала суда

Бывший заместитель прокурора Ленинского района предстал перед судом за нападение на человека.

Речь идет о Владимире Сафронове, который также был и адвокатом. В январе 2022 года он пырнул ножом водителя такси и скрылся, но был пойман через несколько дней.

Возбужденное в отношении мужчины уголовное дело по статье о покушении на убийство, переквалифицированное позже на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», рассматривали в Кировском районном суде. Его признали виновным и назначили три года и месяц лишения свободы. Но так как Сафронов во время расследования был в СИЗО, его освободили из зала суда.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске пристав-исполнитель зарезал невесту.