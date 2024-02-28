сегодня
28 февраля, 18:55
пробки
6/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 92.04 | eur 99.92
сегодня
28 февраля, 18:55
пробки
6/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 92.04 | eur 99.92
сегодня 18:40
общество

В Красноярск 13 марта может приехать Владимир Путин

Фото: Kremlin.ru

Возможный визит президента России Владимира Путина в Красноярск 13 марта обсуждается в телеграм-каналах и СМИ.

Первым об этом сообщил портал NGS 24.RU, ссылаясь на собственные источники. Информацию подтверждают также осведомленные спикеры издания «МК в Красноярске». Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Журналисты «МК в Красноярске» обратились в пресс-службу губернатора края, но получили ответ о том, что о визите ничего неизвестно.

Некоторые СМИ также цитируют политолога Александра Чернявского, который подтвердил слухи о возможном визите президента, но не располагает подробностями. Связаться с экспертом пока не удалось.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд в Новосибирске запретил депутату устраивать митинг в память Немцова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в