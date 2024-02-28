В Новосибирске долгострой на Волховской передали новому подрядчику

Администрация Новосибирска выдала разрешение на завершение возведения долгостроя на улице Волховской ООО «Иволга».

Организация юридически связана с группой компаний «Расцветай». Завершить работы новый подрядчик должен до 15 июля 2025 года.

21-этажный дом на 190 квартир начинало строить ООО «Виакон проект Радуга» из ГК «ПТК-30», признанное банкротом в 2018 году. В итоге объект продали на торгах в прошлом году.

По данным Минстроя Новосибирской области, строительство ЖК «Радуга», где находится незавершенное здание, началось в 2014 году. Застройщик бросил еще два дома.

Ранее мы рассказывали, что на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске через 11 лет победили жилой 27-этажный дом. Работы на объекте шли при надзорном сопровождении прокуратуры, здание ввели в эксплуатацию.