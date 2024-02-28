В Новосибирске на водохранилище поймали браконьеров

По данным пресс-службы УТ МВД РФ по Новосибирской области, на Новосибирском водохранилище были задержаны браконьеры.

В ходе операции изъято более 166 рыболовных сетей, протяженностью около 12 километров. Было обнаружено более 100 экземпляров рыбы, что причинило ущерб природе на сумму свыше 360 тысяч рублей.

Кроме того, в процессе обыска был изъят снегоход с санями, навигатор, металлоискатель, ледорубы и наличные деньги в сумме 200 тысяч рублей.

Мужчинам, причастным к незаконной ловле рыбы в группе лиц по предварительному сговору, грозит уголовная ответственность согласно статье УК РФ о причинении особо крупного ущерба. По данной статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске запустят горячую линию с департаментом энергетики.