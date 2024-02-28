В Новосибирске не идет речи о переносе в школах весенних каникул

В администрации Новосибирска прокомментировали слухи о возможном переносе приближающихся школьных каникул.

Изменения в датах весеннего детского отдыха связывают с размещением УИКов в школах на время выборов президента РФ. Так, в Telegram-канале «Выборный», была информация, что уйти на каникулы ребята могут на неделю раньше срока.

Издание VN.ru получило по этому поводу комментарий в администрации Новосибирска, где сказали, что в Минпросвещения РФ рекомендовано организовать каникулы с 25 по 31 марта.

«Информации от общеобразовательных организаций о переносе сроков весенних каникул не поступала», — отметили представители власти.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске печатают бюллетени на мартовские выборы президента.