В Новосибирске осудили мужчину, пытавшегося перерезать горло полицейскому

Нападавшему были предъявлены обвинения по разбою и посягательству на жизнь полицейского.

Новосибирский областной суд вынес приговор мужчине, который был задержан за разбойное нападение в магазине Ленинского района.

Обвиняемый, житель Кемеровской области, сначала украл продукты на сумму 1,5 тысячи рублей и угрожал ножом продавцу. Об этом пишет «Прецедент». Затем он атаковал полицейского, нанеся удар ножом.

После рассмотрения дела судом, мужчина был признан виновным и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему предоставлено право на апелляцию в течение 15 дней.

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