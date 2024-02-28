В Новосибирске по городу ездил автобус со сломанными дверями

Сегодня, 28 февраля, в Новосибирске произошел инцидент с автобусом маршрута №98.

Пассажиры сообщили о том, что двери транспортного средства были сломаны. В ходе поездки также заметили запах бензина в салоне. Один из пассажиров отметил, что водитель предупредил о возможных трудностях на маршруте до определенной остановки, после чего пассажиры смогли покинуть автобус.

Кондуктор, несмотря на сложившуюся ситуацию, пыталась закрывать двери вручную. Перевозчик, в свою очередь, заявил, что ситуация не является чем-то необычным. Водитель автобуса направится в гараж для проведения ремонтных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутного такси.