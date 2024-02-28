В Новосибирске школьнице сломали ключицу на уроке физкультуры

В апреле 2023 года в школе №175 в Новосибирске семиклассница получила закрытый перелом правой ключицы со смещением на уроке физкультуры.

По данным прокуратуры Ленинского района, ученик предпринял попытку продемонстрировать борцовский прием на однокласснице, совершив захват и перекинув ее через бедро. В результате девочка ушла на больничный на пять месяцев.

Мать пострадавшей девочки решила обратиться в суд. Она заявила, что на уроке физкультуры не было достаточного контроля со стороны учителя.

Школа в свою очередь утверждает, что была оказана необходимая помощь, включая перевод ребенка на домашнее обучение. В рамках рассмотрения дела в Ленинском районном суде к процессу привлечена представительница одноклассника в качестве третьего лица.

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