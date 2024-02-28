В НСО зарубившие пенсионерку братья-грабители получили многолетние сроки

Братья расправились с пожилой жительницей Новосибирской области на старый Новый год.

Жуткая история произошла в ночь на 14 января в Каргатском районе. Мужчины выпивали, а когда покупать спиртное стало не на что, они решились на дикое преступление — пришли в дом к 61-летней знакомой, которую убили, резав ножом и рубив топором. После этого браться забрали принадлежавшие жертве 75 тысяч рублей и скрылись. Тело пенсионерки 14 января нашла ее родственница.

Сибиряков признали виновными в убийстве и разбойном нападении. Отбывать наказание, а это 17 лет 1 месяц и 15 лет 1 месяц, они будут в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, как женщина из Новосибирской области вместе с подругой убила мужчину зарядкой от телефона.