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наука

В Новосибирске создали накапливающий и излучающий свет материал

Фото: НГУ

Разработкой органического материала занимались в Новосибирском государственном университете (НГУ).

Продукт не содержит вредных металлов, поэтому его можно использовать для биовизуализации и криптографии. Созданный учеными материал способен впитывать в себе свет, а затем излучать его нескольких секунд — эксперты теперь работают над увеличением продолжительности свечения.

Планируется, что материал поможет в создании дополнительных уровней шифрования.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске запатентовали черные макаронные изделия с добавлением гумусовых кислот, которые предотвращают развитие онкологии. Об корреспонденту Сиб.фм сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент НГАУ Олег Сороколтеов.

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Галина Чебыкина
Журналист

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