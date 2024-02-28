В Новосибирске создали накапливающий и излучающий свет материал

Разработкой органического материала занимались в Новосибирском государственном университете (НГУ).

Продукт не содержит вредных металлов, поэтому его можно использовать для биовизуализации и криптографии. Созданный учеными материал способен впитывать в себе свет, а затем излучать его нескольких секунд — эксперты теперь работают над увеличением продолжительности свечения.

Планируется, что материал поможет в создании дополнительных уровней шифрования.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске запатентовали черные макаронные изделия с добавлением гумусовых кислот, которые предотвращают развитие онкологии. Об корреспонденту Сиб.фм сообщил кандидат сельскохозяйственных наук, доцент НГАУ Олег Сороколтеов.