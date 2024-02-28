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наука

В Новосибирске ученые нашли ген стрессоустойчивости у «детей 90-х»

Фото: Freepik.com

Специалисты по итогам проведенных исследований узнали, чем отличаются выросшие в 90-х годах люди от современного поколения.

Выяснилось, что «дети девяностых» уникальны на генетическом уровне — «отпечаток» оставил социально-экономический кризис тех лет.

Анализ провели в Институте цитологии и генетики СО РАН под эгидой Российского научного фонда на основе обследования подростков НИИ терапии и профилактической медицины Новосибирска. Для исследования кровь взяли у людей, рожденных в1982-1985, 1992-1995 и 2002-2005 годах.

В итоге у «детей девяностых» выявили большое количество генов DRD4 и COMT — благодаря им люди лучше приспосабливались к череде сложностей и неприятностей.

Ране мы рассказывали, как ученые нашли связь между раком груди и высшим образованием.

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Галина Чебыкина
Журналист

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