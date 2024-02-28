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общество

В Новосибирске заметили подростков, катающихся на крышах поездов

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске молодежь стала активно снимать свои опасные приключения на видео.

По словам местных жителей, подростки проводят экстремальные трюки, катаются на внешней стороне вагонов и забираются на крыши поездов как летом, так и зимой.

Руководство организации приступило к проверке этих видеозаписей, передав информацию в правоохранительные органы. В случае подтверждения противоправных действий подросткам грозит отчисление из учебного заведения.

По законодательству России, за зацепинг предусмотрены административные и уголовные наказания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что еще 195 млн получит Новосибирская область на строительство детского реабилитационного центра.

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Игорь Кириченко
Журналист

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