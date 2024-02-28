В Новосибирске заметили распускающуюся вербу в феврале

В Новосибирске заметили необычное для февраля явление.

В городе распустилась верба. Видео явления опубликовали в паблике «У нас на Шлюзе» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор видео отметил, что подобного ранее не замечали.

Распускающуюся вербу заметили на тропе Прилепского недалеко от улицы Вахтангова в микрорайоне Шлюз. Обычно верба начинает распускаться в конце марта или начале апреля.

Это происходит на фоне потепления, которое на этой неделе наблюдается в Новосибирске. По данным Западно-Сибирского УГМС, температура воздуха прогреется до -3 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у самолета, выполняющего рейс Новосибирск-Норильск, ветром открыло входную дверь.