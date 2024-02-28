В Новосибирской области открыли 15 центров для больных онкологией

Согласно отчету пресс-службы правительства Новосибирской области, за последние пять лет качество оказания онкологической помощи в регионе заметно улучшилось.

В настоящее время в области действует сеть Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПов), оборудованных современными медицинскими устройствами в количестве более 700 единиц. Из запланированных 16 ЦАОПов уже функционируют 15.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул введение новой концепции первичной помощи онкологическим больным через Центры амбулаторной онкологической помощи, что способствует раннему выявлению опухолей и оперативному оказанию медицинской помощи. Развитие сети ЦАОПов планируется завершить в текущем 2024 году, и три важные медицинские организации, специализирующиеся на онкологии, получили современное обновленное оборудование. Это включает два ускорительных комплекса для Новосибирского онкологического диспансера.

Кроме того, обновленное отделение радиотерапии теперь ежедневно может принимать до 50 пациентов. Введено круглосуточное стационарное отделение, а также отделение противоопухолевой лекарственной терапии на 30 коек. Завершено также строительство корпуса патоморфологической лаборатории.

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